Emily in Paris 5 | ecco quando prenderanno il via le riprese Lucas Bravo confermato nel cast

Netflix ha scelto le location per ledella stagione 5 diine tra gli interpreti èanche il ritorno di. Netflix ha condiviso un aggiornamento sulledella stagione 5 della seriein, con star Lily Collins. Lo show, che ha recentemente portato la protagonista in Italia dove sembrava pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita, verrà nuovamente realizzato a Parigi. L'update sulla stagione 5 diinAlcuni ciak verranno comunque realizzati proprio nella capitale italiana e ledei nuovi episodi diininizieranno nella prima settimana di maggio 2025. Secondo le fonti di Variety, inoltre,Cooper farà visita a un'altra location francese molto esclusiva e glamour, come accaduto in .