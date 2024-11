Tpi.it - Dino Zoff boccia Lele Adani: “Le urla le dovrebbero fare i tifosi allo stadio, non chi racconta le partite”

: “Lelele telecronache di: l’ex portiere dell’Italia campione del Mondo nel 1982, infatti, interpellato sull’argomento ha risposto cosa pensa dell’opinionista, promosso commentatore delledella Nazionale sulla Rai al fianco di Antonio Di Gennaro.Intervistato da Libero,ha dichiarato: “L’urlo lo dovrebbeun tifosoe non chilein Tv. Io provengo da un’altra era geologica e le miesono statete dapprima da Niccolò Carosio, poi da Martellini e infine dal mio amico Bruno Pizzul. Diciamo che erano altri stili di narrazione e fermiamoci qui”.“Non posso essere in linea con quello che ascolto in certi momenti. Ma, ripeto, io sono anziano per tutte le novità che vengono proposte oggi, è la legge della vita.