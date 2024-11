Devi uscire tu Grande Fratello abbandona in lacrime la casa dopo l’annuncio di Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuovo appuntamento con ilmartedì 19 novembre su Canale 5. Una nuova puntata del reality show condotto da Alfonsocon diversi colpi di scena, in particolare per la concorrente Federica Petagna. La primanovità è che ilè andato in onda di martedì sera, avendo lasciato spazio ieri sera, lunedì 11 novembre, a Diletta Leotta con ‘La Talpa’. Lorenzo Spolverato è stato al centro dell’attenzione per diversi motivi: prima per la sua relazione con Shaila Gatta che al momento non sembra stia andando nel verso giusto. I due hanno avuto scontri piuttosto accesi durante la settimana e ai telespettatori non sono passati inosservati alcuni termini che ha utilizzato il modello milanese. Alcune sue dichiarazioni o frasi infelici avrebbero scatenato diverse polemiche sui social, in molti chiedono che vengano presi dei seri provvedimenti per il concorrente.