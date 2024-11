De Vrij | Non so se questo è il mio ultimo anno all’Inter Deciderà la società

Leggi su Ilnerazzurro.it

La stagione di Stefan Dein nerazzurro, almeno fino amomento, è stata alquanto complicata. Il numero di maglie da titolare conquistate è fermo a quota due, con una di queste avvenuta in Serie A con il Monza e l’altra in Champions League contro lo Stella Rossa.All’olandese viene spesso e volentieri preferito l’altro centrale puro in rosa, Francesco Acerbi, che nonostante l’età crescente non sembra dare segni di declino. Discorso opposto invece per Deche, quando chiamato in causa, in alcune situazioni ha peccato di quella pulizia e di quella perfezione a cui ci aveva abituato nel passato interista.Cosa fare con lui?Prestazioni non impeccabili ed età fpresagire come le strade tra giocatore e club a fine stagione possano prendere due direzioni diverse, vista soprattutto la politica del ringiovanimento imposta da Oaktree che, con elevate probabilità,di proseguire il suo rapporto con solamente uno tra Deed Acerbi, con l’italiano che non può non essere in netto vantaggio da quanto detto, ma comunque non sicuro della permanenza.