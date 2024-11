Ilrestodelcarlino.it - Dall’aeroporto Marconi 1.200 kg di cibo a Cucine popolari: via al progetto di solidarietà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 20 novembre 2024 – Al via un nuovodi sostenibilità sociale ed ambientale realizzato dall'Aeroportodi Bologna in collaborazione con il Gruppo Hera, all'interno del Protocollo d'Intesa recentemente rinnovato tra le due realtà e mirato allo sviluppo di iniziative di economia circolare quali il recupero delle eccedenze alimentari di bar, ristoranti e distributori automatici dell'aeroporto, a favore delle mense delle.“Le persone che non riescono ad accedere ad un pasto completo sono in forte aumento. Noi, al giorno, serviamo più di 600 pasti. Mettere insieme aeroporto, Comune ed Hera – nell'ambito della campagna "Non si butta via niente" a cura di Comune, Hera e Last minute market – è un grande atto di. Un atto importante non solo per le persone ma anche contro gli sprechi, che, a mio avviso, sono delle offese al lavoro e a tutta la filiera produttiva” dice Roberto Morgantini, fondatore di