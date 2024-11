Ilgiorno.it - Dal Kenya al Mondino. Cardiopatia congenita. Curato il piccolo Morgan

Leggi su Ilgiorno.it

Ha attraversato continenti con un unico scopo: avere un nuovo battito e una vita migliore. Un obiettivo non da poco per un bambino di appena sette mesi. La storia delarriva dalla Fondazioneproprio nella giornata in cui l’Unicef celebra il World children’s day., due occhietti vispi e vivaci, ha affrontato un lunghissimo viaggio dalfino all’aeroporto di Malpensa per essere operato a cuore aperto. Il bambino è affetto da unae, grazie al supporto di Regione Lombardia, è stato organizzato il volo che ha consentito alla mamma e al bambino di mettere piede in Italia per sottoporlo a un intervento all’ospedale di Bergamo. Superato il primo scoglio,è stato trasferito all’istituto neurologico pavese per completare il percorso di accertamenti e promozione dello sviluppo psicomotorio.