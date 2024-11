Ilfattoquotidiano.it - “Da bambino ero sempre il bello del gruppo, quindi ho iniziato a imbruttirmi. Forse l’ascoltatore medio è passato da ‘Tony Effe è un deficiente’ a ‘è un deficiente ma lo ascolto'”: parla il rapper

Dagli esordi sul grande schermo al successo nella musica, prima con la Dark Polo Gang poi da solista, Tonysi è aperto in una lunga intervista a GQ, che lo ha nominato “Persona dell’anno” e hato del suo rapporto con il successo e degli esordi, quando ha dovuto avere a che fare con uno status da “sex symbol” che proprio non riusciva a digerire.“Sin dasonostato abituato a essere ildel. A scuola eratipo: ‘lui è quello che fa i film, cheche è, no?’. Era l’unica cosa che mi dicevano e a me dava fastidio'”, racconta ilromano, che, però, ha escogitato un modo per evitare che sisse di lui solo in questi termini, trasformando così la sua immagine in un punto di forza: “Da adolescente mi imbruttivo, mi facevo i capelli con la lametta, le sopracciglia, cose così.