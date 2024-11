Metropolitanmagazine.it - Chi è Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La coppia è stata paparazzata a Roma Termini dal settimanale Chi, pronta a partire e con voluminose valigie al seguito. I baci tra la cantante e l’allenatore di calcio sono numerosi e appassionati, e testimoniano il sentimento che li ha travolti.prova a nascondersi sotto un cappellino, che però non basta a farla passare inosservata. La cantante esi avviano al binario mano nella mano, ma ogni scusa è buona per scambiarsi un bacio appassionato. Lei gli prende il viso tra le mani e lo guarda intensamente negli occhi: la chimica tra loro è evidente e non può non essere notata. Ma chi è, ildiè una persona molto riservata, i suoi profili social sono privati. Di conseguenza, la vita privata di entrambi, non è stata fino ad ora di dominio pubblico.