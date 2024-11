Bergamonews.it - Caso Pifferi, il pm chiede altro tempo per indagare sulle psicologhe accusate di favoreggiamento

La Procura di Milano ha chiesto un’ulteriore proroga delle indagini nel procedimento che vede indagate quattroe l’avvocatessa Alessia Pontenani nel secondo filone d’inchiesta suldi Alessia, la 38enne condannata all’ergastolo per avere lasciato morire di stenti la figlioletta Diana, meno di un anno e mezzo, abbandonata da sola in casa per sei giorni nel luglio 2022, mentre lei era a casa del compagno a Leffe, in Val Seriana.La tranche di indagine, sempre coordinata dal pm Francesco DeTommasi, ipotizza una presunta “manipolazione”, anche attraverso un test falsificato, per aiutaread ottenere la perizia psichiatrica nel processo. Perizia che poi stabilì che la donna era pienamente capace di intendere e volere. La nuova richiesta di proroga (la prima era stata concessa loscorso marzo) riguarda in particolare le prime dueche furono iscritte nel registro degli indagati.