Caso Biot la Cassazione conferma condanna a 29 anni per ex ufficiale

Documenti militari segreti venduti per cinque mila euro. Rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento ed esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio. Per questi reati, i magistrati della prima Corte dihanno rigettato il ricorso,ndo di fatto laa 29e due mesi nei confronti di Walter, ex capitano di vascello della Marina, che era stata emessa dalla corte d’Appello Militare. Il procuratore Generale aveva chiesto nel corso della sua requisitoria ladella sentenza di secondo grado.L’arresto in flagranza L’ex capitano venne arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Ros nel parcheggio di un supermercato nel quartiere di Spinaceto a Roma, dove si incontrò con l’addetto militare dell’ambasciata russa, Dimitri Ostroukhov, assistente dell’addetto militare dell’ambasciata russa dal quale ricevette, dopo avergli consegnato un scheda Sd, in cambio di una somma di denaro.