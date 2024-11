Cityrumors.it - Cartelle esattoriali, novità dal Governo per il 2025: cosa hanno deciso

in arrivo per i contribuenti in tema diin vista del prossimo anno: respinto l’emendamento sulla rottamazione quinquies. Emergono nuovi dettagli sulla Legge di Bilancio, la cui approvazione è sempre più vicina. Il testo è passato all’esame del Parlamento che nelle prossime settimane, entro il 31 dicembre 2024, dovrà dare l’ok definitivo.dalper il(Foto da Ansa) – Cityrumors.itIn questi giorni si stanno valutando una serie di emendamenti, presentati dai vari schieramenti, che nei giorni scorsisuperato i 1.200. Fra le varie proposte anche quella di una rottamazione quinquies per agevolare i contribuenti a regolarizzare la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione. L’iniziativa, però, sembra non aver trovato parere favorevole in Aula e non verrà inserita nella Manovra.