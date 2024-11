Ilgiorno.it - Cantù: un film sul divano, uno spinello, gli abusi. Prof arrestato, le vittime sono minorenni

, 20 novembre 2024 – La prima ragazzina è finita a casa sua la notte di Halloween dello scorso anno, le altre due pochi mesi dopo, durante i festeggiamenti di Capodanno, con un epilogo identico: unda vedere insieme, unodi marijuana, glisessuali. Ieri mattina, Stefano G., insegnante di 36 anni di, è finito agli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Como, che lo accusa di violenza sessuale su minore e detenzione e cessione di stupefacenti a. Il lupo e le prede Diessione informatico, ilG., fino allo scorso anno scolastico insegnava la sua materia in un istituto superiore del Canturino, con un contratto di liberaessione, non rinnovato. Le indagini, condotte dai carabinieri die coordinate dal sostituto procuratore di Como Antonio Nalesso,partite un anno fa, dopo il primo episodio.