BJK Cup Finals 2024 trionfo Italia a Malaga Paolini | Fortunata a far parte di questo gruppo Garbin | Orgogliosa di queste donne

Leggi su Sportface.it

nella finalissima della Billie Jean King Cup, battendo con un secco 2-0 la Slovacchia. Quinto titolo nella storia del tennis azzurro, con l’ultimo successo dell’allora Federations Cup che risaliva al 2013. Le Azzurre sono state intervistate tutte a caldo poco prima della premiazione ufficiale sul campo, a cominciare da Martina Trevisan che ha avuto un ruolo meno importante in campo in questa edizione: “Quest’anno ho avuto un ruolo diverso, ma ho sofferto tanto anche fuori dal campo – spiega la toscana – Intipo di competizione non importa essere in campo o fuori, si è une siamo tutte insieme. Ho sempre cercato di essere pronta per ogni evenienza, ho tifato tantissimo.”GLI HIGHLIGHTS DI-SRAMKOVA (VIDEO)Chi invece ha avuto un grande peso è Lucia Bronzetti, vittoriosa nel primo match di oggi che ha dato l’1-0 alle ragazze di Tathiana: “Siamo campionesse del mondo, non potremmo essere più felici.