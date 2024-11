Tvplay.it - Beffa Juve, Zirkzee in un’altra Big di Serie A: prestito con obbligo di riscatto

Occhio ai colpi di scena. Joshuapotrebbe presto tornare inA, la destinazione è inequivocabile. Joshuaè stato uno dei tormentoni di mercato dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Il talento olandese è stato tra i trascinatori del Bologna nella scorsa stagione e alla fine – nonostante l’interesse di diverse big italiane – è approdato in Premier League, al Manchester United.inBig diA:condi(Lapresse) TvPlayLa stagione del club inglese è stata finora terribile e anche l’ex Bologna ha sentito le conseguenze, risultati di basso livello e le sue prestazioni non hanno mai quasi inciso. Dopo una prima parte di stagione complicata il Manchester United ha esonerato Ten Hag ed ha scelto come nuovo allenatore Ruben Amorim, e il tecnico farà le sue valutazioni.