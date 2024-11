Oasport.it - Volley, Perugia liquida il Saint-Nazaire: seconda vittoria in Champions League

ha surclassato ilVB Atlantique con un secco 3-0 (25-17; 25-20; 25-13) e ha così infilato laconsecutiva nella fase a gironi delladimaschile. I Campioni d’Italia hanno rispettato il chiaro pronostico della vigilia, allungando fin dalle battute iniziali dei tre set sul campo della compagine francese allenata da coach Fulvio Bertini e chiudendo i conti in appena 80 minuti di gioco.I Block Devils, presentatisi all’appuntamento da capolista della Superlega, si confermano così al comando della classifica del gruppo D: due vittorie (6 punti) davanti al St.(un successo e due punti), in attesa dell’incrocio tra i turchi dell’Halkbank Ankara (prossimo avversario in campo continentale della compagine umbra, il prossimo 4 dicembre) e i cechi del CESKE Budejovice.