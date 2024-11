Gaeta.it - Violenta lite con coltelli a Mondragone: due feriti e un ricercato

Facebook WhatsAppTwitter Un violento scontro tra tre uomini si è verificato nei pressi di un supermercato a, provocando il ferimento di due extracomunitari. L’incidente, avvenuto in uno dei momenti di maggior affluenza della giornata, ha allarmato i residenti della zona e ha richiesto l’intervento dei carabinieri e dei servizi sanitari che hanno prestato soccorso ai. Le dinamiche dietro questo episodio di violenza rimangono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.dettagli sull’incidenteLa, avvenuta in un contesto di ubriachezza, ha visto contrapposti un tunisino e un uomo non ancora identificato, entrambi trasportati d’urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Attualmente i duesono in prognosi riservata, pur non essendo in pericolo di vita.