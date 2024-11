Gaeta.it - Truffa online: un automobilista di Avellino perde 300 euro per un’assicurazione falsa

Facebook WhatsAppTwitter Undi Montecalvo Irpino, in provincia di, ha subito unadopo aver versato trecentosu una carta prepagata per stipulare una polizza assicurativa auto. Questo episodio mette in luce i rischi connessi agli acquisti, in particolare quando si trattano servizi come le assicurazioni, dove il prezzo allettante può nascondere inganni.Il meccanismo dellaNel caso specifico, l’ignaroè stato attratto da un’offerta particolarmente conveniente proposta sui canali. Molti utenti di internet si trovano sempre più spesso di fronte a promozioni che sembrano troppo belle per essere vere, e questo è proprio quello che è successo nel suo caso. Dopo aver effettuato il pagamento, il malcapitato ha atteso un riscontro che, purtroppo, non è mai arrivato.