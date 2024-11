Game-experience.it - Stray è ora disponibile su Nintendo Switch in edizione fisica e digitale

, il gioco di avventura in terza persona con protagonista un piccolo gatto randagio, ha fatto il suo debutto sunel corso di questa giornata.Dall’editore Annapurna Interactive e dallo sviluppatore BlueTwelve Studio, e in collaborazione con il distributore Skybound Games, l’perdiè oraper l’acquisto a 39,99 euro presso rivenditori globali e negozi online. Invece la versioneall’acquisto tramite ileShop. ?Ricordiamo che ini giocatori assumono il ruolo di un gatto randagio costretto ad attraversare i vicoli dettagliati e illuminati al neon di una città informatica, in decadenza, con gli ambienti torbidi e con un lato oscuro.Il piccolo peloso gattino è chiamato a vagare per i dintorni in alto e in basso, difendendosi da minacce impreviste e risolvendo i misteri di quel luogo inospitale abitato da droidi curiosi e creature pericolose.