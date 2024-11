Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl, è disponibile la gigantesca patch del lancio

2:ofha ricevuto in queste ore l’aggiornamento per il day one, a dir poco imponente, contraddistinto addirittura da un peso decisamente vicino ai 140 GB (nello specifico a 138.9 GB) sia su Xbox Series XS che su PC.Come segnalato prontamente da una grande fetta di utenti, nelle scorse ore GSC Game World hanno pubblicato una nuovadiofcaratterizzato dal peso di circa 140 GB, di conseguenza si tratta di un peso molto vicino a quello del titolo completo che si assesta a circa 146 GB.È importante però precisare che questadi2:ofnon va a raddoppiare il peso del titolo, ma si limita ad una sorta di sovrastruttura dei file, lasciando di conseguenza intendere che il team di sviluppo ucraino abbia effettuato una vera e propria opera di ottimizzazione del codice.