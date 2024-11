Superguidatv.it - Sonia Bruganelli in crisi, a Ballando con le stelle: “Non c’è mai una carezza”

Tra i concorrenti in corsa acon leé al centro dell’attenzione mediatica per un possibile ritiro dal dancing-show. Riattivatasi via social,dichiara di non sentirsi più motivata a partecipare alla competizione di ballo che la vede protagonista, senza escludere l’ipotesi di un addio al format in onda sulle reti Rai.in: é a rischio la partecipazione acon le?In una nuova video-diretta registrata pubblicamente su Instagram,ammette di sentirsi in balia di una, mentre concorre acon le. Nell’attesa per la nuova puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci, prevista per la giornata di sabato 23 novembre 2024, si lascia andare, così, ad un lungo sfogo. Le sue dichiarazioni, intanto, colpiscono gli utenti nel web, tanto da destare preoccupazione generale sulle sue condizioni di salute psicofisica, anche in prospettiva di un suo possibile ritiro delladal programma.