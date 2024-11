Anteprima24.it - Sicurezza a Baronissi, Petta: “Chiediamo un rafforzamento delle forze dell’ordine”

Tempo di lettura: 3 minuti«Ladei cittadini è prioritaria nella nostra azione politico-amministrativa. Per tale motivo, dall’insediamento della giunta, abbiamo intrapreso un dialogo costante e costruttivo con tutte le. A fronte dei recenti fatti di cronaca, con l’escalation di furti registrata in tutti i comuni della provincia di Salerno, ci siamo immediatamente mobilitati, per intensificare i controlli su tutto il territorio, e ci siamo confrontati con il Prefetto». Esordisce con queste parole il Sindaco di, Anna.Lo scorso 6 novembre 2024, in Prefettura, è stato convocato dal Prefetto Francesco Esposito il vertice del Comitato per l’Ordine e laPubblica, a cui ha preso parte il primo cittadino diAnna, insieme alla Comandante della Polizia Municipale Locale e a tutti i Sindaci della Valle dell’Irno, per arginare il fenomeno.