Donnaup.it - Se ti manca questa vitamina, questo è quello che può succedere alla pelle

Leggi su Donnaup.it

Se tilaD si possono avere eczema e psoriasiLaD è unachiave per la nostra salute. La si conosce comunemente come “del sole” perché l’organismo la produce in via principale grazie all’esposizione ai raggi ultravioletti, ma la possiamo assumere anche attraverso alcuni alimenti e, in caso ce lo consigli il nostro medico, anche attraverso degli integratori.D: protegge le ossa e rafforza il sistema immunitarioTra le funzioni che laD svolge nel nostro organismo possiamo ricordare queste: migliora l’assorbimento del calcio; contribuisceregolazione di più di 200 geni; contribuiscesalute dei muscoli; è essenziale per il buon funzionamento del sistema immunitario.Se tilaD si possono avere eczema e psoriasiLaha bisogno di una serie di sostanze per mantenersi sana ed elastica.