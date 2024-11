Imiglioridififa.com - Se sei un Gamer amerai questa nuova serie TV

Leggi su Imiglioridififa.com

Se sei un appassionato di videogiochi, probabilmente avrai sempre sognato che i mondi virtuali che ami di più venissero portati in vita in modo epico e visivamente sbalorditivo. Beh, Secret Level è la risposta a quel sogno. In arrivo il 10 dicembre su Prime Video,antologica animata per adulti è pronta a rivoluzionare il modo in cui pensiamo alle storie tratte dai videogiochi.Creata da Tim Miller, il genio dietro LOVE, DEATH + ROBOTS, Secret Level promette di essere un’ode all’universo videoludico, con episodi che esplorano i mondi più iconici del gaming. Immagina di vedere quei giochi che hai consumato per ore o che hai sempre sognato di vivere in modo completamente nuovo, con una narrazione adulta, matura, e sopra le righe.Secret Level: il Trailernon sembra essere la solita animazione per bambini.