Rugby Autumn Series 2024 | Italia al lavoro a Torino in vista della gara con la Nuova Zelanda

Leggi su Sportface.it

A cinque giorni dal terzo Test Match delleNationsdi, l’ha raggiunto. La Nazionale di Gonzalo Quesada affronterà infatti laall’Allianz Stadium e in questi giorni si allenerà presso il Complesso Militare Sportivo “Francesco Porcelli”.“La Georgia è una squadra maturata e ha ottimi giocatori. Sapevamo che non sarebbe stata facile, ma con una buona ripresa ci siamo rifatti di alcune dinamiche andate per il verso sbagliato, riprendendo confidenza sul nostro– ha dichiarato alla stampa Riccardo Favretto –conosciamo il valore, ma siamo concentrati sulla nostra prestazione, consapevoli che ogni partita ha una storia a sé“.Di seguito l’elenco completo dei convocati:Piloni Pietro Ceccarelli (USAP Perpignan, 34 caps) Simone Ferrari (Benetton, 58 caps) Danilo Fischetti (Zebre Parma, 46 caps) Marco Riccioni (Saracens, 29 caps) Mirco Spagnolo (Benetton, 10 caps)Tallonatori Tommaso Di Bartolomeo (Zebre Parma, esordiente) Gianmarco Lucchesi (Toulon RC, 27 caps) Giacomo Nicotera (Stade Francais, 27 caps)Seconde Linee Niccolò Cannone (Benetton, 46 caps) Riccardo Favretto (Benetton, 4 caps) Dino Lamb (Harlequins, 8 caps) Federico Ruzza (Benetton, 58 caps) Andrea Zambonin (Zebre Parma, 9 caps)Terze Linee Alessandro Izekor (Benetton, 5 caps) Michele Lamaro (Benetton, 43 caps) Sebastian Negri (Benetton, 57 caps) Ross Vintcent (Exeter Chiefs, 8 caps) Manuel Zuliani (Benetton, 26 caps)Mediani di Mischia Alessandro Fusco (Zebre Parma, 18 caps) Alessandro Garbisi (Benetton, 12 caps) Martin Page-Relo (Lione, 12 caps)Mediani di Apertura Paolo Garbisi (Toulon RC, 41 caps) Leonardo Marin (Benetton, 12 caps) Giovanni Montemauri (Zebre Parma, esordiente)Centri Giulio Bertaccini (ValoEmilia, 1 cap) Juan Ignacio Brex (Benetton, 40 caps) Tommaso Menoncello (Benetton, 22 caps) Marco Zanon (Benetton, 16 caps)Ali/Estremi Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 22 caps) Matt Gallagher (Benetton, 2 caps) Monty Ioane (Lione 34 caps) Louis Lynagh (Benetton, 5 caps) Jacopo Trulla (Zebre Parma, 11 caps)alincon laSportFace.