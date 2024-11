Lapresse.it - Reggio Calabria, furti d’auto e in appartamento: sei arresti

Sgominata auna banda di ladri di auto e di appartamenti, 6 glieseguiti dai Carabinieri per furto aggravato. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura reggina. I destinatari dell’ordinanza, già noti alle forze dell’ordine, hanno un’età compresa tra i 18 e i 54 anni. Secondo quanto ricostruito, la banda utilizzava veicoli “apripista” per monitorare la presenza delle forze dell’ordine. Iavvenivano principalmente nel centro cittadino e le auto rubate venivano poi impiegate per chiedere un riscatto ai proprietari con la tecnica del “cavallo di ritorno”, o smontate in officine clandestine, pronte per il mercato nero dei ricambi. La banda ha inoltre messo a segno numerosiin, portando via denaro contante, gioielli, pietre preziose, orologi di lusso e diverse armi.