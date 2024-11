Puntomagazine.it - Purcaro (Dekra): Sinistri stradali costano come una finanziaria

‘Causa umana 90% incidenti: 3.000 morti l’anno in Italia. Necessaria formazione continua’Milano – “In un anno abbiamo circa 1,2 milioni di persone che perdono la vita a causa di incidenti. Di questi 20.000 in Europa, 3.000 in Italia. Se pensiamo a quello che è il valore che spende la comunità per tutte le tipologie di incidenti, quindi inclusi feriti, quindi non solo i decessi, parliamo quasi dell’ammontare di una”. Lo sottolinea Tony, presidente del gruppoItalia, che- a margine della premiazione in seguito all’indagine condotta da Italia Oggi e Ital communications, in collaborazione con l’Università la Sapienza di Roma sulla qualità di Vita nelle città italiane– sottolineasia necessario applicare formazione e accertamento continuo dei requisiti per il conseguimento e il mantenimento della patente.