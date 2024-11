Ilfattoquotidiano.it - Prove di intesa sugli eurobond per la difesa. I big europei favorevoli al debito comune per le armi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se si parla di soldi per le, l’sui mitologicisi trova. O, almeno, così sembra. “Per la prima volta qui a Varsavia i cinque più grandi paesiconcordano sulla necessità di bondper la, è una svolta molto importante”, ha detto il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski al termine del formato di Weimar con Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Ue.“A Varsavia, insieme ai colleghi di Francia e Polonia, abbiamo approfondito in un nostro incontro i temi della situazione politica in Moldavia e Georgia e inoltre voglio preparare subito la discussione con tutti i partner dell’Ue sul tema deglicon cui finanziare l’adeguamento dei nostri sistemi die rafforzare laeuropea all’interno della Nato”, ha fatto sapere il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani al termine del trilaterale.