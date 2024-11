Passo dopo passo da Siena a Roma per il Giubileo | 13 tappe sulla via Francigena

Leggi su Funweek.it

Manca sempre meno al2025 esi prepara ad accogliere milioni di persone che per circa dieci mesi si alterneranno a sostare nella città eterna. Tanti i cambiamenti in corso, i monumenti principali sono in fase di ristrutturazione e i prezzi in aumento. Tra i vari interrogativi, c’è chi ha già deciso di raggiungere la Capitale realizzando un vero e proprio pellegrinaggio di 13, ecco di cosa si tratta.2025: l’iniziativaC’è chi lo chiama pellegrinaggio e chi percorso da trekking, in ogni caso l’obiettivo comune è raggiungere la Basilica di San Pietro in occasione del2025. Così, partendo da Piazza del Duomo a, si può arrivare a, ammirando la bellezza dei territori lungo il cammino.LEGGI ANCHE:–Visitarecon meno di 5 euro: come vivere ilsenza spendere una fortunaIl percorso è stato realizzato dal Comune di, insieme alla Dmo Terre di, al Gruppo Trekking Senese e con il patrocinio dell’Associazione europea delle vie Francigene, per celebrare il camminoviain occasione dell’apertura della Porta Santa e in previsione del2025.