Omicidio Gioia, attesa la decisione dei giudici della Cassazione

Tempo di lettura: < 1 minutoNel corsomattinata davanti aiPrima SezioneCorte diil ricorso contro la sentenza di secondo grado per l’di Aldopresentato dall’ avvocato Rolando Iorio in favore di Giovanni Limata e dall’ avvocato Livia Rossi per Elena. Ladegli Ermellini potrebbe già arrivare in serata.Icome e’ noto avevano riformato la sentenza di primo grado e la condanna a 24 anni di reclusione per i due autori dell’di Aldo, ovvero la figliastessa vittima Elena e Giovanni Limata. Da ventiquattro anni di reclusione a diciotto anni. Fu questa ladeiIV Sezione PenaleCorte di Appello di Napoli per i due. I magistrati avevano riconosciuto il vizio parziale di mente per Limata, per Elena era stato accolto il discorso relativo alla prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.