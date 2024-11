Sport.quotidiano.net - MotoGp, Marquez subito soddisfatto della Ducati ufficiale: “E’ più facile da guidare”

Barcellona, 19 novembre 2024 – C’era grande curiosità al Montmelo di Barcellona per la prima uscita di Marccon la. Livrea tutta rossa, con un gigantesco 93 sulla carena, per l’otto volte iridato che nel 2025 vuole di nuovo giocarsi la chance di un titolo mondiale. Doppio salto per lo spagnolo che in Gresini ha guidato una moto 2023 ed èbalzato su una moto 2025, trovando immediatamente ottime indicazioni. La classifica non è importante, in questa fase, con Alexmigliore tempo in 1’38”803, con moto2024, davanti a un ottimo Fabio Quartararo, che ha girato tanto provando una M1 vecchia e nuova, distanziato di 396 millesimi, mentre al quarto posto, tempo ottenuto con la moto 2024, si è piazzato Bagnaia a 6 decimi di ritardo, ma senza tentare un time attack.