Morto il giornalista Luigi Cucchi | fu direttore dei Servizi speciali e vicedirettore del Giornale

Lutto nel giornalismo italiano. Èinfatti nella sua abitazione, a causa di un malore improvviso,, exdeie vicede ‘Il’. A darne notizia è stata la famiglia.sarebbe deceduto sulla poltrona su cui amava sempre riposarsi. Il cordoglio dei colleghi.Leggi anche: IlSanjari si è tolto la vita per protesta: chiedeva il rilascio di 4 attivisti iranianiIl ricordo dei colleghi di“Caro, te ne sei andato proprio come avresti voluto, in silenzio e d’improvviso, nel sonno. – lo ricorda così il collega PierBonora – Sei stato un grande Maestro, ma prima di tutto un amico sincero, generoso e sempre disponibile. Uomo di pubbliche relazioni, hai dato l’anima per “il” che, per volere di Indro Montanelli, Gian Galeazzo Biazzi Vergani, Roberto Crespi e Amedeo Massari, aveva riservato alla tua redazione quasi tutto il primo piano dello storico palazzo di via Gaetano Negri, 4”.