Mille giorni di guerra in Ucraina ecco perché si fermerà nel 2025 ma non finirà mai

Laincompie. E con ogni probabilità non ne vedrà altri. O almeno non a questo ritmo di logoramento che, da quasi tre anni, sta consumando gioventù e risorse degli schieramenti opposti. Il fattore tempo avvantaggia la Russia, potenza industriale e demografica che però conta sugli imminenti negoziati per tirare il fiato e ottenere ciò che vuole.Le minacce diatomica lanciate ancora una volta dal Cremlino – che intanto ha modificato la propria dottrina nucleare – fanno tremare il mondo. Kiev, da parte sua, ha lanciato il primo attacco con missili americani nelle profondità del territorio russo. Una miccia che rischia di accendere l’apocalisse, ma che più verosimilmente squillerà la tromba dell’avanzata russa nel Donbass prima dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.