Sbircialanotizia.it - Massimiliano Cilli, Da Zero a Centro: il Bestseller su come sviluppare un mindset vincente con piccoli cambiamenti quotidiani

Leggi su Sbircialanotizia.it

Milano, 19.11.2024 – Tutti noi sappiamo che la frenesia dellatà lascia spesso poco spazio alla riflessione su cosa vogliamo davvero dalla nostra vita. Quello che, tuttavia, molti non sanno è che si può scendere dalla “giostra” e mettere in attoper aumentare la nostra consapevolezza. Per tutti coloro che desiderano raggiungere uno .