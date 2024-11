News.robadadonne.it - Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa: “Perdere un figlio ti stravolge. Quando mi manca le parlo”

Sono passati cinque anni e mezzo dalla morte di, amatissima giornalista de Le Iene, e ancora oggi la madre,, porta avanti i progetti della figlia, morta per un cancro al cervello con cui ha convissuto per due anni.Ospite di Mara Venier a Domenica In,ha spiegato: “In questi tre anni ho fatto tutto quello che mi ha chiesto: ho inaugurato una fondazione su tutti i tipi di tumore. Mi aveva chiesto di pensare agli ultimi e a chi non ha voce, così io e mio marito attraversiamo l’Italia per raccogliere fondi per la ricerca”.si è poi concentrata sul suo dolore di madre, ricordato anche nel libro Non perder tempo a piangere, in cui ripercorre la malattia, dai primi sintomi, comparsi durante la realizzazione di un servizio a Trieste: “La perdita di untila vita.