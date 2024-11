Lanotiziagiornale.it - Marattin lancia Orizzonti Liberali e il tassista Redsox lascia subito a piedi il nuovo movimento centrista

Luigici riprova. Dopo una stagione segnata dai fallimenti di un “piccolo centro” dilaniato dai personalismi, il deputato ex renziano ha deciso dire, unsoggetto politico che si propone di salvare l’Italia dal “bipopulismo” di destra e sinistra. Lo slogan è ambizioso e piuttosto usurato, ma l’operazione di marketing rischia di non bastare per distinguersi in un panorama dovee liberisti già abbondano. Tra Forza Italia e i cespugli di Italia Viva e Azione, il mercato del centro sembra saturo e continua ad avere più eletti che elettori. Eppureè convinto che serva un’ulteriore dose di “mercato e concorrenza” per risollevare il Paese. IlsmentisceIl debutto ufficiale avverrà questo fine settimana, con una convention che si annuncia già affollata di nomi noti.