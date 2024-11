Ilrestodelcarlino.it - Lucchi la più social, ha investito 4.343 euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Discorsi in piazza, incontri pubblici, comizi. Buona parte della campagna elettorale in Emilia-Romagna si è giocata dal vivo, tra la gente, con incontri e scontri sui palcoscenici più svariati. Ma un round fondamentale della partita elettorale si è giocato anche sui. E così anche i candidati di Forlì e Cesena hanno deciso di scendere in campo su Facebook e non solo, per conquistare l’attenzione degli elettori. Anche le inserzioni sponsorizzate si sono rivelate uno strumento importante, con un’influenza notevole nell’orientare le intenzioni di voto. Volantini e manifesti elettorali sono stati diffusi in gran parte della città, a questi si aggiunge il numero di post sponsorizzati suiche sembra aver superato quello dei volantini cartacei. Ma quanto hanno speso i singoli candidati per pubblicizzarsi online? Attraverso la ‘libreria delle inserzioni’ di Facebook è stato possibile stilare una classifica.