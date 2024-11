Oasport.it - LIVE Alcaraz/Granollers-Koolhof/Van de Zandschulp, Spagna-Olanda 1-1, Coppa Davis in DIRETTA: giocatori in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.44in!21:43 Confermati quindi i quattro nomi che si giocheranno il doppio decisivo, con in palio la semifinale.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel doppio decisivo della sfida valida per i quarti di finale di2024! Potrebbe essere l’ultima volta di Rafael Nadal sul rettangolo di gioco.La sfida tra gli iberici e i Paesi bassi si preannuncia molto equilibrata nei due singolari, se da un lato Carlosnon ha mai perso un set da Tallon Griekspoor e tutti si aspettano una vittoria del fenomeno di Murcia, il primo singolare vede la Nazionale di De Bakker favorita. Botic Van Departirebbe avanti nel pronostico, seppur per un’incollatura, sia contro la leggenda Nadal, sia contro Bautista Agut.