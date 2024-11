Nuovasocieta.it - Kings League: una nuova era del calcio arriva in Italia

Leggi su Nuovasocieta.it

La, fenomeno sportivo dia 7 ideata nel 2022 da Kosmos, società fondata e presieduta da Gerard Piqué, è pronta a rivoluzionare anche ilno.E’ stata presentata ieri a Torino lae annunciata laWorld Cup Nations . Nel corso della serata hanno partecipato i volti noti delno e mondiale come Francesco Totti, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, GianluigiBuffon e Luca Toni.Tra le novità svelate, la più importante riguarda l’, il Paese ospitante della primaWorld Cup Nations, che prenderà il via il 1° gennaio 2025. Nell’arco di 12 giorni, i 16 Paesipartecipanti si sfideranno per essere incoronati primi Campioni del Mondo della.Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Sindaco di Torino Stefano LoRusso hanno dato il benvenuto alla competizione, la cui finale si disputerà il 12 gennaio2025 all’Allianz Stadium.