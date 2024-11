Karate World Cup 2024 | l’Italia a Pamplona per la prima competizione iridata a squadre

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ tutto pronto aper laCup. E’ il primo torneo mondiale dellaFederation, che viene organizzato solo per le. Ed esse parteciperanno nel kata e nel kumite, sia maschile che femminile. Un evento innovativo e storico a cuipunta alle medaglie. Saranno 80 i team che salireanno sul tatami e 20 le categorie di gara.Lasi svolgerà dal 22 al 24 novembre. Sono 43 le nazioni partecipanti in totale, provenienti da tutti e 5 i continenti: 37 dall’Europa, 18 dall’Asia, 12 dalle Americhe, 11 dall’Africa e 2 dall’Oceania.Il Giappone detiene i titoli mondiali del kata maschile e femminile. La Spagna, padrona di casa, è la campionessa in carica nel kumite femminile. La Giordania, invece, ha il titolo del kumite maschile., in raduno al Centro Olimpico Matteo Pellicone della Fijlkam, ad Ostia Lido, partirà domani mattina per la Spagna.