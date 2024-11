Ilrestodelcarlino.it - ‘Io valgo’: il 26 novembre la marcia a sostegno delle persone con disabilità

Una lunga e variopintacolorata per sostenere lecon. Anche a Cesena, come in tante città italiane, giovedì 21si svolge ‘Io, l’iniziativa solidale promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con associazioni e istituzioni del territorio. Anche questa edizione è incentrata sul tema dello sport, con la necessità di cambiare le regole del gioco per includere tutti. Tra i protagonisti ci saranno, come sempre, gli studenti e studentessescuole. Aderiscono le primarie ‘Carducci’, ‘Don Baronio’ e ‘Saffi’ del Terzo Circolo Didattico, ‘Munari’ del Quinto Circolo, ‘Balestra’ di Longiano, e poi ancora l’istituto superiore ‘Versari-Macrelli’ e il liceo ‘Righi’. Il ritrovo è alle 9.45 in piazza della Libertà con la merenda offerta dal gruppo podistico Endas.