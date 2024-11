Sport.quotidiano.net - Il Ravenna di Marchionni sa solo vincere: "Il mister ha fatto sentire tutti importanti"

Ildisa. Cinque su cinque in campionato, più la vittoria di Coppa col Fossombrone. Alla vigilia del match di Coppa di domani pomeriggio, alle 14.30, in trasferta col Lentigione, la truppa giallorossa non può che restare sul pezzo, visto che domenica, al Benelli, è in arrivo la capolista Tau Altopascio (prevendita al via da oggi pomeriggio) in un match che potrebbe decretare l’aggancio in vetta. La truppa giallorossa è tornata da Corticella con la pancia piena grazie al gol di rapina firmato dal bomber Luca Di Renzo: "Sul cross di Rrapaj da sinistra – ha raccontato il trentaquattrenne centravanti piemontese, fugando ogni dubbio sulla regolarità dell’azione – Lo Bosco, contrastato dal difensore, è andato sul primo palo. La palla è rimasta lì, tra il palo e il portiere.