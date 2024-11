Ilrestodelcarlino.it - Il Pd schiaccia tutti quasi ovunque

Se l’impegno dei candidati e delle coalizioni non ha impedito anche in terra reggiana l’avanzata del partito dell’astensione, l’orientamento politico dei singoli comuni resta di fatto quello storico. Si nota ancora un volta una montagna molto più orientata al centrodestra, con primo partito Fratelli d’Italia; i moderati e liberali di Forza Italia si consolidano nella fascia tra crinale e collina, sia per la presenza di tre candidati consiglieri che per il lavoro fatto dalle sezioni locali del partito. GLI SCHIERAMENTI ’BIG’ Il centrosinistra vince(eil Pd è il primo partito), tranne che in montagna dove la coalizione che sosteneva Elena Ugolini è riuscita nel sorpasso su tutto il crinale: a Ventasso segna il 50,56% delle preferenze a fronte di un 46,06% degli avversari; a Toano è al 50,61% e a Vetto il 51,74%.