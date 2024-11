Metropolitanmagazine.it - Gossip impazzito su Sinner, scatta il triangolo amoroso: rivede l’ex Maria Braccini? Che fine ha fatto Anna Kalinskaya?

Jannikin questi giorni si trova al centro delle cronache: di quelle sportive, grazie alla vittoria delle ATP finals di Torino, e di quelle rosa per la presunta crisi con la fidanzata. Ilche lei non fosse a fare il tifo per il tennista ha destato sospetti, e la cosa si fa ancora più pepata se si pensa che invece sugli spalti c’era la ex di lui,. La ragazza è stata avvistata in seconda fila mentre seguiva il match, solo una coincidenza?Tra Jannikle cose sembrano essersi messe male. Non solo la tennista non ha assistito alla gara ma i due si seguono e si defollowando sui social. A far sospettare che tra loro sia un periodo complicato, anche un like che la sportiva ha messo al commento di un follower che diceva che Jannik non la apprezza abbastanza.