Gli amori di Riccardo Scamarcio tutte le relazioni del ragazzaccio del cinema italiano

I tempi in cui impersonava Step, il ragazzo “maledetto” in Tre metri sopra il cielo sono ormai lontani. Nonostante questo, però, intorno aha continuato a resistere una certa aura di uomo problematico che, in qualche modo, ha caratterizzato anche la narrazione della sua vita privata. In effetti, nel corso del tempo l’attore pugliese ha avuto diversesoffrendo e, come lui stesso ha dichiarato, facendo anche soffrire.La sua fama di rubacuori e idolo delle ragazzine, dunque, lo ha reso protagonista anche di alcuni gossip mai confermati. Se non addirittura smentiti dai diretti interessati. Uno di questi, ad esempio, lo voleva impegnato in un flirt con Laura Chiatti, incontrata sul set della sere tv Compagni di scuola. In realtà i due, giovanissimi e all’inizio delle loro carriere, hanno stretto un’amicizia bellissima che dura nel tempo.