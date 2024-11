Inter-news.it - Fabbian, Inter e Bologna lo rifanno: asse caldo su 2 azzurrini – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’esempio Giovanniha fatto ormai giurisprudenza, ed ecco chepotrebbero nuovamente rifarlo. Stavolta su due giovani in rampa di lancio della Serie B e della Nazionale Under 21.ESEMPIO –, anzi rovente, quello tra. Dopo l’operazione Giovanni, i due club starebbero pensando ad un altro affare, stavolta doppio, che coinvolge due giovani azzurri e protagonisti del campionato di Serie B. L’estate scorsa, Piero Ausilio insieme a Marco Di Vaio e Giovanni Sartori, uomini mercato del, avevano concluso l’operazioneper un prestito biennale con possibilità di controriscatto dell’per circa 12 milioni di euro. Proprio di, il quale ha parlato recentemente ai canali della Figc, i due club presto torneranno a parlare per trovare la quadra definitiva.