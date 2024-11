Unlimitednews.it - F1 a Las Vegas, Vasseur “Abbiamo il potenziale per fare bene”

Leggi su Unlimitednews.it

LAS(USA) (ITALPRESS) – La Ferrari è pronta a imboccare il rettilineo finale della stagione con la convinzione di poter lottare fino all’ultima curva per il titolo Costruttori. A Las, nel weekend, è in programma il primo dei tre appuntamenti consecutivi che porteranno a chiudere il Mondiale 2024. Nella classifica Costruttori i primi quattro team sono racchiusi in 49 punti con la squadra di Maranello seconda a -36 da McLaren, quando in palio ce ne sono ancora 147. “Inizia il rush finale di questa stagione intensissima con l’ultima tripletta: tre gare in notturna e in ambiente desertico – le parole del team principal della Rossa, Fred, che ricorda anche i successivi due appuntamenti in Qatar e Abu Dhabi – Il prossimo Gran Premio ci vedrà in scena a Las, dove ci attende un circuito cittadino estremamente veloce con poche curve, molte delle quali a novanta gradi.