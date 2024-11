Gaeta.it - Ercolano, esplosione in fabbrica abusiva di botti: tre giovani perdono la vita

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, un’all’interno di un’abitazione trasformata indiha causato la morte di treprotagonisti di una tragica vicenda. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, proprio mentre i lavori di confezionamento dei fuochi pirotecnici per il Capodanno erano in corso. La situazione della sicurezza e le responsabilità legate all’operatività di questo luogo stanno attirando l’attenzione delle autorità, che stanno conducendo indagini approfondite per chiarire i fatti.Le vittime dell’: storie diin cerca di lavoroLe tre vittime dell’sono Samuel Tacifu, un 18enne di origini albanesi, e due sorelle gemelle di 26 anni, Sara e Aurora Esposito. Samuel viveva a Ponticelli con la famiglia della sua compagna minorenne, dalla quale aveva avuto un figlio solo quattro mesi fa.