Ecco il comitato famiglie e sicurezza | Vogliamo tutelare i nostri ragazzi

Stare insieme per essere più forti, per provare a costruire un contesto sociale di. È l’idea che hanno avuto alcune mamme del territorio nel dare vita al, domenica la presentazione ufficiale alla città, dopo mesi di incontri, di progetti e di iniziative che hanno portato a raggiungere oltre 500. Carla Sopranzi delha preso la parola per prima, per spiegare come nasce un’idea così: "Abbiamo pensato che fosse necessario fare rete, perfuori dalle mura di casa. Quando escono vorremmo essere serene, sapere che sono al sicuro. Siamo partite dal basso e abbiamo bisogno di tutti per fare un buon lavoro". La presidente delè Maria Candida Farinelli che ha ricordato un terribile episodio che ha visto coinvolto il figlio, vittima di un accoltellamento per fortuna senza gravi conseguenze, proprio a Porto San Giorgio, durante la notte rosa dello scorso anno: "A seguito di quella vicenda ho scritto al Prefetto e alla polizia, ci sono poi stati altri episodi di violenza e abbiamo deciso di metterci insieme, per costruire una voce più forte".