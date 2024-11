Inter-news.it - Calciomercato Inter, de Vrij (e non solo) ai saluti? La lista dei sostituti

Con i possibili addii a fine stagione di Stefan dee Francesco Acerbi, l’per ilpensa ai possibili profili per rinforzare e – allo stesso tempo – ringiovanire il pacchetto difensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Tanti i nomi, con caratteristiche e condizioni diverseDIFESA DA RINGIOVANIRE – Con i possibili addii di Stefan de(1993) e Francesco Acerbi (1988), ildell’per il futuro si concentra sui loro eventuali. Con in mente un obiettivo preciso, secondo le linee guida della nuova proprietà Oaktree. Giovani, ingaggi contenuti, di alto potenziale. Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e gli uomini mercato nerazzurri sono già al lavoro per studiare le possibili alternative tra le quali andare a pescare il giusto profilo. Sulla falsa riga di quanto già fatto lo scorso anno con Yann Bisseck e la scorsa estate con l’argentino Tomás Palacios, che attende ancora la sua grande occasione con la maglia nerazzurra, dopo il debutto nei nove minuti finali della vittoria in trasferta per 0-3 contro l’Empoli.