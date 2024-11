Scuolalink.it - Bonus Nido 2024: come richiederlo e ottenere il contributo INPS

Con il Messaggio n° 1024 dell’11 marzo, l’ha attivato la procedura per richiedere il. Ilè destinato a coprire le spese per la frequenza di asilipubblici e privati o per il supporto domiciliare ai bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. Eccopresentare la domanda eil. Modalità di presentazione della domanda I genitori devono inviare la domanda online entro il 31 dicembre. Accedendo al sito ufficiale dell’e cercando “”, è possibile autenticarsi tramite SPID (livello 2 o superiore), CIE 3.0 o CNS. In alternativa, ci si può rivolgere a un patronato. Ogni domanda deve specificare se ilriguarda la retta dell’asiloo il supporto domiciliare per bambini con gravi patologie.